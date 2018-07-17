Hollanda’da adam öldürmekten aranan şahıs Trabzon’da enselendi
Adam öldürme suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Trabzon’da yakalandı.17 Temmuz 2018 Salı 19:48
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hollanda’da işlediği kasten adam öldürme suçundan Ankara Ağır Ceza Mahkemesince toplamda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahsı yakaladı. Trabzon’da bir otelde konakladığı tespit edilen E.K. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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