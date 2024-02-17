Hollanda yanıyor! Eritreli göçmenler polis araçlarını ateşe verdi
Hollanda'nın Lahey kentinde Eritreli göçmenlerden oluşan kalabalık, Opera Binası'na girdi ve polis memurlarına tuğla ve taş fırlattı. Ayrıca, Eritreli göçmenlerden oluşan bir grup, polis araçlarını ateşe verdi.
Hollanda'nın Lahey kentinde büyük bir isyan çıktı. Eritreli göçmenlerden oluşan büyük bir kalabalık Opera Binası binasına girdi. Polislere saldıran kalabalık, araçlarını da ateşe verdi.
Polis araçlarını ateşe verdiler
Kalabalık tarafından polis memurlarına tuğla ve taş fırlatılırken, Eritreli göçmenlerden oluşan bir çetenin ise polis araçlarını ateşe verdiği öğrenildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde araçların ateşe verildiği ve polisle arbedelerin yaşandığı görülüyor.
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