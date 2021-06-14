Hollanda Ukrayna'yı devirdi
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Gurubu'nda Hollanda, Ukrayna'yı 3-2 yendi.
Hollanda ile Ukrayna, Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Hollanda 3-2 kazandı.
Hollanda, 52. dakikada Wijnaldum ve 59. dakikada Weghorst'un golleriyle 2 farklı öne geçti. Gollerinden ardından toparlanan Ukrayna, 75. dakikada Yarmolenko ile 79. dakikada Yaremchuk'un golleriyle eşitliği yakaladı: 2-2.
85. dakikada Dumfries maçın skorunu ilan etti.
Hollanda bu sonuçla puanını 3'e çıkardı. Ukrayna ise ilk haftada puanla tanışamadı.