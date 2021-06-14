  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa Açık'ta Novak Djokovic şampiyon oldu
Hollanda Ukrayna'yı devirdi
Biden'dan İsrail'in yeni başbakanına telefon
Bakan Koca: Salgın iyice geriledi
Spor Hollanda Ukrayna'yı devirdi
Spor

Hollanda Ukrayna'yı devirdi

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Gurubu'nda Hollanda, Ukrayna'yı 3-2 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 00:49:00 -
Hollanda Ukrayna'yı devirdi

Hollanda ile Ukrayna, Johan Cruijff Arena'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Hollanda 3-2 kazandı.

Hollanda, 52. dakikada Wijnaldum ve 59. dakikada Weghorst'un golleriyle 2 farklı öne geçti. Gollerinden ardından toparlanan Ukrayna, 75. dakikada Yarmolenko ile 79. dakikada Yaremchuk'un golleriyle eşitliği yakaladı: 2-2.

85. dakikada Dumfries maçın skorunu ilan etti.

Hollanda bu sonuçla puanını 3'e çıkardı. Ukrayna ise ilk haftada puanla tanışamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay