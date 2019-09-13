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Hollanda polisinden göçmenlere ayrımcılık ve aşırı şiddet

Lahey kentinde özellikle göçmen kökenlilerin yoğunlukla yaşadığı Schilderswijk semtinde polisin ayrımcılık yaptığı ve aşırı şiddet uyguladığı kaydedildi

13 Eylül 2019 Cuma 22:17
Hollanda polisinden göçmenlere ayrımcılık ve aşırı şiddet

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan polis merkezlerinin bir kısmında, göçmenlere yönelik ayrımcılık yapıldığı ve aşırı şiddet uygulandığı belirtildi.

Ülkede kamu yayın kuruluşu olan NOS'ta yayımlanan habere göre, Lahey kentinde bulunan bazı polis merkezlerinde ayrımcılık yapılıyor ve aşırı şiddet kullanılıyor.

Haberde, bunun özellikle göçmen kökenlilerin yoğunlukla yaşadığı bölge olarak bilinen Schilderswijk semtindeki Hoefkade Polis Merkezi'nde yaşandığı anlatıldı.

Bazı polisler tarafından tutuklulara uygulanan aşırı şiddetin örtbas edilmeye çalışıldığı kaydedilen haberde, polislerin meslektaşları tarafından yapılan uyarılara rağmen, yöneticilerin duruma müdahale etmediği ifade edildi.

Haberde ayrıca polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, bazı polisler tarafından yapılan kötü muameleye ilişkin uyarıların doğru olduğu, fakat eyleme geçilmediğinin doğru olmadığı ve konuyla ilgili başlatılan bir iç soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Polislerin aralarında kullandıkları sosyal medya grubunda, polis köpeği taşıyan polislere "Faslıları yok eden" olarak hitap ettikleri kaydedildi.

Geçen sene tutuklanan bir kişiye kötü muamelede bulunan 3 polisin bugün hakim karşısına çıktığı ve mahkemede, polisin, gözaltına alınan bir göçmenin üzerine polis köpeğini saldığı ve köpeğin zanlıyı bacağından ısırdığı görüntülerin gösterildiği aktarıldı.

Karakolda diğer bir polisin bilerek, zanlının yaralı bacağına bastığı anların görüntülerinin gösterildiği mahkemede, savcının, söz konusu polis hakkında 3 ay şartlı hapis, diğer polisler için de kamu hizmeti cezası verilmesini talep ettiği dile getirildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 22:17
  1. aşırı şiddet
  2. ayrımcılık
  3. Hollanda
  4. polis

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