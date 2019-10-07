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Hollanda polisinden büyük alçaklık! Ayaklarında postalları ve beraberinde köpekleri ile camiye operasyon düzenlediler

Hollanda'daki Esselam Camisi'ne ayaklarında postalları ve beraberindeki köpekleri ile giren alçak Hollanda polisi, namazını kılan bir Faslı Müslümana operasyon düzenledi. Hollandalıların camiye olan saygısızlığı büyük tepkilere sebep oldu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:06

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Hollanda polisinin 17 Eylül'de genellikle Faslıların gittiği Esselam Camisi'ne düzenlediği baskının kamera kayıtları ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde polisin camiye postalları ve köpeği ile girmesi büyük tepki çekti.

Olay 17 Eylül 2019'da Esselam Camisi'nde yaşandı. İddialara göre Hollanda polisi bir suçlunun camiye girdiği bilgisini aldı. Emniyet güçleri zanlıya namaz kıldığı esnada operasyon düzenledi.

Postalları ile camiye girdiler

Polis ayaklarındaki postalları ile camiye girerek namaz kılan kişiye yanlarındaki köpeği saldırttı. Müslümanların kutsalı camiye Hollandalı devlet görevlileri tarafından yapılan saygısızık büyük tepkilere sebep oldu.

Cami yönetimi: Hollanda polisi haddini aştı

Esselam Camisi'nin yöneticisi Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Hollanda polisi haddini aşarak büyük bir saygısızlığa imza attı. Madem bir suçlu arıyorlardı, bu operasyonu cami yönetimi ile koordineli bir şekilde gerçekleştirebilirlerdi. Kutsalımız olan camiye postalları ve köpeği ile girmeleri hiç yakışık almadı." ifadelerini kullandı.

Prosedürlere uygunmuş...

Öte yandan Rotterdam Polis Sözcüsü Ronald Dekker, aldıkları tehlikeli bir suç ihbarı üzerine camiye baskın yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Zanlının camiye girmeden kısa süre önce ağır bir suç işlediğini aktaran Dekker, "Bize telefon açıp şikayet eden kişi zanlının camiye girdiği bilgisini verdi. Zanlının tehlikeli olmasından dolayı etrafta bulunan kişilerin ve polisin de tehlikeye girmemesi için ihtar yerine böyle bir operasyon yapılması gerekiyordu. Zanlının nasıl tehlikeli biri olduğu görüntülerden belli çünkü aniden polise saldırmaya başladı." dedi.

Dekker, camiye yapılan baskının prosedürlere uygun olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:06
  1. Hollanda polisi
  2. Esselam Camisi
  3. Müslümanlar
  4. Anadolu Ajansı
  5. Rotterdam Polis Sözcüsü Ronald Dekker

YORUM YAZ

  • VeliVeli26 dk önce
    Hollanda da 5 yıl yaşamış biri olarak hiç şaşırmadım. Korkak ve şirret tirler. Yahudi askeri misali. Gecen sene de aynısını Rotterdam da Turklere at ve itlerle saldirmışlardı.Lanetliyorum

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