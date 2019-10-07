Hollanda polisinden büyük alçaklık! Ayaklarında postalları ve beraberinde köpekleri ile camiye operasyon düzenlediler

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Hollanda polisinin 17 Eylül'de genellikle Faslıların gittiği Esselam Camisi'ne düzenlediği baskının kamera kayıtları ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde polisin camiye postalları ve köpeği ile girmesi büyük tepki çekti.

Olay 17 Eylül 2019'da Esselam Camisi'nde yaşandı. İddialara göre Hollanda polisi bir suçlunun camiye girdiği bilgisini aldı. Emniyet güçleri zanlıya namaz kıldığı esnada operasyon düzenledi.

Postalları ile camiye girdiler

Polis ayaklarındaki postalları ile camiye girerek namaz kılan kişiye yanlarındaki köpeği saldırttı. Müslümanların kutsalı camiye Hollandalı devlet görevlileri tarafından yapılan saygısızık büyük tepkilere sebep oldu.

Cami yönetimi: Hollanda polisi haddini aştı

Esselam Camisi'nin yöneticisi Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Hollanda polisi haddini aşarak büyük bir saygısızlığa imza attı. Madem bir suçlu arıyorlardı, bu operasyonu cami yönetimi ile koordineli bir şekilde gerçekleştirebilirlerdi. Kutsalımız olan camiye postalları ve köpeği ile girmeleri hiç yakışık almadı." ifadelerini kullandı.

Prosedürlere uygunmuş...

Öte yandan Rotterdam Polis Sözcüsü Ronald Dekker, aldıkları tehlikeli bir suç ihbarı üzerine camiye baskın yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Zanlının camiye girmeden kısa süre önce ağır bir suç işlediğini aktaran Dekker, "Bize telefon açıp şikayet eden kişi zanlının camiye girdiği bilgisini verdi. Zanlının tehlikeli olmasından dolayı etrafta bulunan kişilerin ve polisin de tehlikeye girmemesi için ihtar yerine böyle bir operasyon yapılması gerekiyordu. Zanlının nasıl tehlikeli biri olduğu görüntülerden belli çünkü aniden polise saldırmaya başladı." dedi.

Dekker, camiye yapılan baskının prosedürlere uygun olduğunu söyledi.