Hollanda ölülerini gübre yapacak

Hollanda’da cesetler eritilerek biyogaz veya gübreye dönüştürülebilecek... İçişleri Bakanı Kasja Ollongren, gömülme ve yakılma dışında cenazelerin kimyasal bir sıvı içerisinde eritilmesini sağlayan “alkali hidrolizi” yöntemine izin vereceklerini açıkladı. Ollongren, ölen kişiden geriye kalan sıvı ve kemiklerin organik gübre ya da biyogaz yapımında kullanılabileceğini söyledi. Hollanda’da 1955 yılında cenazelerin yakılmasına izin verilmişti. Algemeen Dagblad (AD) gazetesine göre, o tarihten bu yana ilk kez cenaze mevzuatında değişikliğe gidilecek. Hollanda Sağlık Konseyi, hükümete, cenaze mevzuatının yeniden düzenlenmesini önerdi. Öneride, “güvenli ve sürdürülebilir” bir yöntem olan eritmeye izin verilmesi istendi. Konseye göre, bu yöntemle tabutlar yeniden kullanılabilir ve yakma işlemine göre daha fazla enerji tasarrufu sağlanır. Hollanda İçişleri Bakanı Ollongren, “alkali hidrolizi” adı verilen yönteme meclis, cenaze şirketleri ve halk arasında uzun süredir ilgi duyulduğunu belirterek, “Bunu yasa kapsamına alacağız. İnsanlar yakında bu cenaze hizmetini de seçebilecekler” dedi.



Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı, yeni yılda meclis ve senato onayının ardından yasa yürürlüğe girecek.



Çelik kab içerisinde özel sıvıyla eritiliyor



“Yeniden boyutlandırma” da denilen “alkali hidrolizi” yönteminde, cenaze yün bir kılıfa sarılarak çelik bir kaba yerleştiriliyor. Kabın içine su ve potasyum hidroksit karışımı özel bir sıvı ekleniyor. Suyun 100-150 derece ısıtılmasının ardından başlayan kimyasal tepkime sonucu vücut, birkaç saat içinde tamamen yok oluyor. Geriye sadece kabın içindeki sıvı ve kemikler kalıyor. Kemikler istenirse bir çömlek ya da büyük vazo benzeri bir kaba yerleştirilebiliyor ya da öğütülerek un haline getiriliyor. Alkali hidrolizi yöntemi Kanada ve ABD’nin bazı eyaletlerinde de uygulanıyor.



Hollanda Sağlık Konseyi üyesi Prof. Dr. Jan Nijhuis ise, defin işlemleri nedeniyle yıllardır çok sayıda mezar kazılıp, toprağa pahalı tabutlar indirildiğini belirtirken, bunun sürdürülebilir bir yöntem olmadığını iddia etti.