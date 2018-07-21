Hollanda ile ilişkiler normalleşiyor

YENİ AKİT/ANKARA

Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakanlarının, NATO Zirvesi kapsamında Brüksel’de iki ülke ilişkilerini tamir amacıyla bir araya geldikleri bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada yer verilen “İki Bakan Türkiye ve Hollanda’nın birçok ortak çıkara sahip iki dost ve NATO müttefiki ülke olduklarının altını çizmişlerdir” ifadeleri, iki ülke ilişkilerinde yumuşama sinyali olarak yorumlandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bakanlar Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren, 2017 Mart ayında vuku bulan üzüntü verici olayları ele almışlardır. İki ülke 400 yılı aşkın süredir yakın ilişkiler sürdürmüşlerdir, halen 60 yılı aşkın süredir NATO müttefikidirler ve aralarında kayda değer ticaret ve yatırım ilişkileri bulunmaktadır” denildi.