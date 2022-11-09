  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hollanda için çarpıcı cinsel istismar raporu! Mağdur çocukların yüzde 35'i...
Dünya

Hollanda için çarpıcı cinsel istismar raporu! Mağdur çocukların yüzde 35'i...

Hollanda'da cinsel istismara maruz kalan çocukların yüzde 35'i, yardım konusunda yetersiz kalındığı için tekrar mağdur oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 00:36:00 -
Hollanda için çarpıcı cinsel istismar raporu! Mağdur çocukların yüzde 35'i...

Hollanda'da cinsel istismara maruz kalan çocukların yüzde 35'i, yardım konusunda yetersiz kalındığı için tekrar mağdur oluyor.

İnsan Ticareti ve Çocuklara Yönelik Cinsel Şiddet Ulusal Raportörü'nün, 2017-2021 dönemine ilişkin çocuklara yönelik cinsel istismar raporu yayımlandı.

Raporda, ülkede 2020'de yaşları 15 ila 17 olan yaklaşık 95 bin kız ve 34 bin 500 erkeğin, en az bir kez cinsel istismara uğradığı bildirildi.

Bunun söz konusu yaştaki kızlarda yüzde 37,8’e, erkeklerde yüzde 13,4’e tekabül ettiği kaydedildi.

Cinsel istismara maruz kalan yaşları 13 ila 17 olan çocukların yüzde 35'inin beş yıl içinde yeniden mağdur olduğu ifade edilen raporda, bu oranın yaşları 0 ila 12 olan çocuklarda ise yüzde 14 olduğu belirtildi.

Ortaya çıkan tablonun “endişe verici” olduğu dile getirilen raporda, çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadelede birçok alanda yetersiz kalındığı ve çocukların çoğu zaman tekrar mağdur olduklarına işaret edildi.

Raporda mağdurların yardım alma konusunda nereye başvurmaları gerektiğinin belirsiz olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD'de Katolik Kilisesi eski Kardinali hakkında cinsel istismar davası
ABD'de Katolik Kilisesi eski Kardinali hakkında cinsel istismar davası

Dünya

ABD'de Katolik Kilisesi eski Kardinali hakkında cinsel istismar davası

İşte Batı’nın kirli yüzü: Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğa cinsel istismar
İşte Batı’nın kirli yüzü: Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğa cinsel istismar

Avrupa

İşte Batı’nın kirli yüzü: Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğa cinsel istismar

Papa: Fransa'daki kiliselerde cinsel istismar vakaları utanç verici
Papa: Fransa'daki kiliselerde cinsel istismar vakaları utanç verici

Dünya

Papa: Fransa'daki kiliselerde cinsel istismar vakaları utanç verici

Batı’nın kirli yüzü deşifre olmuştu: 216 bin cinsel istismar mağduru çocuklar için ‘af’ dilediler!
Batı’nın kirli yüzü deşifre olmuştu: 216 bin cinsel istismar mağduru çocuklar için ‘af’ dilediler!

Dünya

Batı’nın kirli yüzü deşifre olmuştu: 216 bin cinsel istismar mağduru çocuklar için ‘af’ dilediler!

Fransa'da kilise, cinsel istismar mağduru tazminatları için varlıklarını satacak
Fransa'da kilise, cinsel istismar mağduru tazminatları için varlıklarını satacak

Dünya

Fransa'da kilise, cinsel istismar mağduru tazminatları için varlıklarını satacak

CHP’li belediyede skandal 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunuldu
CHP’li belediyede skandal 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunuldu

Gündem

CHP’li belediyede skandal 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunuldu

Rusya’da çocuklara cinsel istismarda bulunan papaza 21 yıl hapis cezası
Rusya’da çocuklara cinsel istismarda bulunan papaza 21 yıl hapis cezası

Aktüel

Rusya’da çocuklara cinsel istismarda bulunan papaza 21 yıl hapis cezası

Cinsel istismar mağduru hayatını kaybetmişti! Piskoposluğa dava
Cinsel istismar mağduru hayatını kaybetmişti! Piskoposluğa dava

Dünya

Cinsel istismar mağduru hayatını kaybetmişti! Piskoposluğa dava

'33 kez çocuklara cinsel istismarda bulundu' suçlaması! Katolik rahip tutuklandı
'33 kez çocuklara cinsel istismarda bulundu' suçlaması! Katolik rahip tutuklandı

Dünya

'33 kez çocuklara cinsel istismarda bulundu' suçlaması! Katolik rahip tutuklandı

ABD'li eski papaz çocuğa cinsel istismar suçlamasını kabul etti
ABD'li eski papaz çocuğa cinsel istismar suçlamasını kabul etti

Dünya

ABD'li eski papaz çocuğa cinsel istismar suçlamasını kabul etti

Katolik Kilisesindeki cinsel istismar iddialarıyla ilgili flaş iddia: Sanılandan 20 kat daha fazla!
Katolik Kilisesindeki cinsel istismar iddialarıyla ilgili flaş iddia: Sanılandan 20 kat daha fazla!

Dünya

Katolik Kilisesindeki cinsel istismar iddialarıyla ilgili flaş iddia: Sanılandan 20 kat daha fazla!

Kiliselerdeki cinsel istismar iddiaları tüyler ürpertiyor! Sıcak gelişme
Kiliselerdeki cinsel istismar iddiaları tüyler ürpertiyor! Sıcak gelişme

Dünya

Kiliselerdeki cinsel istismar iddiaları tüyler ürpertiyor! Sıcak gelişme

Katolik Kilisesi'ne cinsel istismar cezası
Katolik Kilisesi'ne cinsel istismar cezası

Dünya

Katolik Kilisesi'ne cinsel istismar cezası

88 papaz hakkında cinsel istismar iddiasıyla toplu dava açıldı
88 papaz hakkında cinsel istismar iddiasıyla toplu dava açıldı

Dünya

88 papaz hakkında cinsel istismar iddiasıyla toplu dava açıldı

Nobel ödüllüydü! Katolik rahip hakkında 'cinsel istismar' iddiası
Nobel ödüllüydü! Katolik rahip hakkında 'cinsel istismar' iddiası

Dünya

Nobel ödüllüydü! Katolik rahip hakkında 'cinsel istismar' iddiası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23