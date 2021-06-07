Hollanda Gürcistan'ı ezip geçti
EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren Hollanda, özel maçta konuk ettiği Gürcistan'ı 3-0 yendi.
EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren Hollanda, özel maçta Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Hollanda'nın Enschede şehrinde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip farklı kazandı.
Portakalların golleri 10. dakikada penaltıdan Memphis Depay, 55. dakikada Wout Weghorst ve 76. dakikada Ryan Gravenberch'ten geldi.
Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda bulunan Hollanda turnuvadaki ilk maçını 13 Haziran'da Ukrayna ile oynayacak.