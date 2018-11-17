Hollanda, Fransa'yı 2 golle yendi

A Ligi 1. Grup'ta son dünya şampiyonu Fransa, konuk olduğu Hollanda'ya 2-0 yenildi ve uluslararası arenadaki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Georginio Wijnaldum ve 90+6'ncı dakikada penaltıdan Memphis Depay kaydetti.

Bu sonucun ardından grupta 1 puanı bulunan Almanya'nın, alt lige düşmesi kesinleşti.

B Ligi 1. Grup'taki mücadelede ise Slovakya, konuk ettiği lider Ukrayna'yı 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 6. dakikada Albert Rusnak, 26. dakikada Trabzonspor'da forma giyen Juraj Kucka, 52. dakikada Adam Zrelak ve 61. dakikada Robert Mak, Ukrayna'nın golünü ise 47. dakikada Yevhen Konoplyanka attı.

Uluslar Ligi'nin beşinci haftası yarın yapılacak 7 maçla sona erecek. B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye, İsveç'i Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de konuk edecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

1. Grup: Hollanda-Fransa: 2-0

- B Ligi

1. Grup: Slovakya-Ukrayna: 4-1

4. Grup: Galler-Danimarka: 1-2

- C Ligi

3. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Bulgaristan: 1-1

Slovenya-Norveç: 1-1

- D Ligi

4. Grup: Cebelitarık-Ermenistan: 2-6

Liechtenstein-Makedonya: 0-2