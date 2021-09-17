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Dünya Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti! Gerekçe Taliban ve Afganistan
Dünya

Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti! Gerekçe Taliban ve Afganistan

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Afganistan'da Taliban'ın başa gelmesiyle başlayan tahliyelerin başarısız olduğu gerekçesiyle istifa kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 11:10:00 -
Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti! Gerekçe Taliban ve Afganistan

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Afganistan'daki tahliyelerde başarısız olunduğu gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Hollanda parlamentosunda Sigrid Kaag ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld hakkında verilen soru önergesinin görüşüldüğü oturumda, Afganistan'dan sivillerin tahliye edilmesinde geç kalındığı ve başarısız olunduğu gerekçesiyle her iki bakan kınandı.

Dışişleri Bakanı Kaag hakkındaki kınama oylamasında, 78 milletvekili "evet", 72 milletvekili "hayır" oyu verdi.

Kaag, oylama sonrasında yaptığı konuşmada, "Parlamento, kabinenin, gerektiği gibi hareket etmediğine hükmetti. Sonuçları kabul etmem lazım. Politika reddedildiyse Bakan istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

Kaag'ın istifası, Hollanda Kralı Willem Alexander'e sunulacak.

Mayıs 2021'de Dışişleri Bakanlığı görevine başlayan Kaag, halihazırda kurulması planlanan koalisyon hükümetinde olması beklenen Demokratlar 66'nın (D66) liderliğini yürütüyor.

Savunma Bakanı Bijleveld'in kınanmasına ilişkin karar da parlamentoda kabul edildi.

Oylama öncesi konuşan Bijleveld ise sonuç ne olursa olsun istifa etmeyi düşünmediğini dile getirmişti.

Kınama kararına koalisyondaki Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) hayır oyu kullanırken, Hristiyan Birlik Partisi (CU) blok halinde evet oyu verdi.

Kaynak: Euronews

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