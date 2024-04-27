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Gündem Hollanda Başbakanı Rutte stratejik konumuna dikkat çekti: NATO'nun Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var
Gündem

Hollanda Başbakanı Rutte stratejik konumuna dikkat çekti: NATO'nun Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var

Yeniakit Publisher
2024-04-27 07:11:00 -
Hollanda Başbakanı Rutte stratejik konumuna dikkat çekti: NATO'nun Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Başkan Erdoğan ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin NATO'daki stratejik konumuna dikkat çekerek "NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var" dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Rutte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin bu ihtilafları çözüme kavuşturma gayreti içerisinde olduğunu vurgulayan Rutte, "Türkiye jeopolitik bir aktör. Türkiye'nin (bölgede) çok etkisi var." dedi.

 

Rutte, Türkiye ve Hollanda ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını dile getirerek, görüşmede Gazze ve Ukrayna dahil olmak üzere birçok meselenin konuşulduğunu aktardı.
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NATO Genel Sekreterliğine adaylığının söz konusu olduğunu söyleyen Rutte, şunları kaydetti:

"Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefik. ABD'nin ardından Türkiye NATO bünyesindeki en büyük ikinci askeri gücü temsil ediyor. Türkiye zorlu bir bölgede, zor komşuları olan bir coğrafyada yer alan bir ülke. Maalesef gündeminde terörizm var."

 

Görüşmede terörle mücadelenin de ele alındığını kaydeden Rutte, "Bütün bu bölgede ve genel transatlantik ilişkilerinin istikrarı bakımından NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

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