Hol Kampı’nda bir hafta içinde 5 cinayet

İç Güvenlik Güçleri (Asayiş), dün yerinden edilen Suriyelilerin olduğu altıncı bölümde, kimliği belirsiz kişilerce susturucu tabancayla öldürülen iki kadının cesedini buldu.

Bir güvenlik kaynağına göre, Hamas ve Humus şehirlerinden olan iki kadın hakkında 15 gün önce kayıp ihbarı yapılmıştı.

Güvenlik güçleri, Çarşamba günü de Deyrizor’un doğu kırsalındaki Kuriya kasabasından yerinden edilmiş bir Suriyeli kadının cesedini bulmuştu.

Söz konusu kadının, Hol Kampı’nın üçüncü bölümünde başından vurularak öldürüldüğü bildirilmişti.

İç Güvenlik Güçleri, 17 Haziran’da ise üçüncü bölümde öldürülen iki kadının cesetlerini bulmuştu. Bunlardan birinin yerinden edilmiş Suriyeli bir kadın, diğerinin ise kimliğinin belirsiz olduğu bildirilmişti.

Kamp yönetiminin verilerini aktaran kaynağa göre, kamptaki cinayet sayısı sadece bu hafta 5 oldu.

Toplamda ise, kampta yerinden edilmiş 9 Suriyeli de dahil olmak üzere 28 kişi öldürüldü. Bunlar arasında 14 Iraklı mülteci ve Kürt Kızılayı’ndan bir sağlık görevlisi de var.

Hol Kampı’nda şu ana kadar 14 de cinayet girişimi oldu.

Söz konusu kaynak, DEAŞ hücrelerinin cinayet ve adam kaçırmada kullanmak üzere çocukları silah altına almaya çalıştığına dair bilgiler olduğunu açıkladı.

İç Güvenlik Güçleri, çoğunluğu Iraklı mülteci ve yerinden edilmiş Suriyelilerden oluşan 56 bin kişinin yer aldığı bu kampta işlenen suçların çoğunu, DEAŞ’a bağlı aktif ağlar ve uyuyan hücrelerin yaptığına inanıyor.