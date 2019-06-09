Hokeyin Sultanları umutları son iki maça bıraktı

Türkiye’nin Açık Alan Kadınlar Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasındaki temsilcisi Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı, ligdeki ikinci maçını Hırvatistan’ın HAHK Mladost takımıyla yaptı. Zorlu geçen maçta sahadan 2-1 mağlup ayrılan hokeyin sultanları umudu son iki maça bıraktı.

2018 yılı Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, 2019 yılı şampiyonluk kupasını da Türkiye’ye kazandırmak için büyük çaba sarf ediyor. İlk maçında Ukrayna’nın temsilcisine 3-2’lik bir skorla yenilen takım, karşılaştığı Hırvatistan’ın HAHK Mladost takımı karşısında 2-1’lik skorla mağlup oldu. Önlerinde son iki maçı bulunan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı son maçlarına odaklandı.Takımın ilk iki maçta aldığı mağlubiyetlerinkendilerini üzdüğünü ancak son iki maça odaklandıklarını ifade eden takım antrenörü Ayşe Kasım, ligin henüz bitmediğini önlerindeki iki maçın sonucunun önemli olduğunu ifade etti.

Son iki maça odaklandık

Takımın ilk iki mağlubiyetinin herkes gibi kendilerini de üzdüğünü ifade eden Kulüp Genel Sekreteri ve Kafile Başkanı İsmail Eryoldaş da, son iki maça odaklandıklarını ifade ederek, “lige çok iyi hazırlandık. Şu anda son iki maça odaklandık. Bu maçlardan güzel sonuçlar almaya çalışacağız” dedi.

Hokeyin sultanları üzgün

EuroHockey Club Challenge III 2019 Women Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edenGaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımının Antrenörlüğünü uzun yıllardır Ayşe Kasım’ın yaptığı takımda kaptanlık görevini Leyla Öztürk üstlenirken, Elıf Küpeli, Fatma Çil,Çağla Cengiz, Seda Öztürk, Emıne Çelik, Hazıme Kızılırmak, İklıma Kaya, Meryem Oymak, Perihan Kücükkoç, Yeter Çelik, Sultan Kılıç, Gamze Nur Özcan, Nurhan Cınar, Gamze Zor ve Sinem Alpakan görev alıyor. Sporcular son iki maçı odaklandıklarını, morallerini yüksek tutmaya çalıştıklarını ifade ederek, ilk iki mağlubiyetin talihsizlik olduğunu ancak son iki maçı kazanarak Avrupa ligdeki mücadelelerini 2020’de sürdüreceklerini söylediler.