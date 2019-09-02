Hokey Takımı 2. Lig İçin Hazır Türkiye Hokey Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan U16 Kızlar & Erkekler Hokey 5s 2.

Türkiye Hokey Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan U16 Kızlar & Erkekler Hokey 5s 2. Lige Yükselme maçları 03-06 Eylül 2019 tarihleri arasında Gaziantep’te yapılacak.

Gaziantep Hokey Sahasında birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak yükselme maçlarına Kayseri’den Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü hokey takımı katılıyor.

İlk üçe giren takımların 2.lige yükseleceği müsabakalarda Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Hokey Takımı yapacağı 5 maçta rakiplerini yenerek 2.ligde ilimizi temsil etmek istiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, hokey takımına ve antrenörleri Mustafa Kayhan ile Vural Gökhan Karaoğlan’a katılacakları 2.lig yükselme müsabakalarında başarılar diledi.

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