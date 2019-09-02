Hocası Kjaer transferini açıkladı Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, sözleşmesini feshettikleri Martin Skrtel'in yerine Simon Kjaer'i transfer edeceklerini açıkladı.

Atalanta, sözleşmesini feshettiği Martin Skrtel'in yerine yine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olan Simon Kjaer'i kadrosuna katıyor. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Simona Kjaer'i transfer edeceklerini açıkladı. Gian Piero Gasperini, "Simon Kjaer geldi ve sağlık kontrolünden geçti" şeklinde konuştu. Sevilla ile Atalanta, bu yaz transfer döneminde Luis Muriel ve Guilherme Arana transferlerinde bolca görüşmüşlerdi. Simon Kjaer, kariyerinde Palermo ve Roma'da forma giymişti ve İtalya'yı yakından tanıyor. KAYNAK:SPORX

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.