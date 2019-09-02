Hocası Kjaer transferini açıkladı
Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, sözleşmesini feshettikleri Martin Skrtel'in yerine Simon Kjaer'i transfer edeceklerini açıkladı.02 Eylül 2019 Pazartesi 10:21
Atalanta, sözleşmesini feshettiği Martin Skrtel'in yerine yine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olan Simon Kjaer'i kadrosuna katıyor.
Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Simona Kjaer'i transfer edeceklerini açıkladı.
Gian Piero Gasperini, "Simon Kjaer geldi ve sağlık kontrolünden geçti" şeklinde konuştu.
Sevilla ile Atalanta, bu yaz transfer döneminde Luis Muriel ve Guilherme Arana transferlerinde bolca görüşmüşlerdi. Simon Kjaer, kariyerinde Palermo ve Roma'da forma giymişti ve İtalya'yı yakından tanıyor.
KAYNAK:SPORX
YORUM YAZ