Hocam bu kadarı sert olmadı mı? Olay sözler

EMİRCAN KIŞLACIK- Daha maç oynanmadan böylesi yorumlar getirilmesi maçın ateşlenmesini de haliyle getirirken, Okan Buruk'un sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 401. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparak yarınki maç için flaş ifadeler kullandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de yarın konuk olacağı Fenerbahçe derbisinden galip ayrılıp, ligde kayıp yaşamadan devam etmek istiyor. Süper Lig’de sezona evinde Hatayspor karşılaşmasıyla başlayan Galatasaray, daha sonra sırasıyla Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile oynadı ve rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 17 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Buruk'un öğrencilerine, "Önde baskı kurup erken gol ile oyunu koparalım. Sonuçta lideriz ve kazanırsak müthiş bir avantaj elde ederiz. Hem puan farkı artar hem de psikolojik üstünlük elde ederiz" dediği belirtildi.

"Son iki senedir olduğu gibi yine kazanmak için Fenerbahçe maçına gideceğiz. Derbide sakin olmamız gerekiyor, provokasyonlara uymamamız gerekiyor. Futbol içinde kalıp kazanmaya odaklanacağız. Tüm takım bunlara dikkat ederse 3 puan alır ve zaferle döneriz."