Hocam biz değil senin ders çıkarman gerek!

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, 3-3 sona eren Lüksemburg maçını değerlendirirken ders çıkarılması gerektiğini söylerken, özellikle yaptığı kadro tercihleriyle saç baş yoldurdu. Savunma hattındaki ciddi eksikliklerde Tolga Ciğerci'den savunma devşirmesi ve formssuz olan özellikle Orkun ve Enes gibi oyuncularda ısrarı ise şaşırttı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci hafta maçında sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım, son maçlar öncesinde grubu lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.

Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuştu.

"Kaybetseydik geriye gitmiş olurduk"

Takımının sürekli gelişmekte olduğunu vurgulayan Stefan Kuntz, "Bugün iyi şeyler de kötü şeyler de oldu. Tabii ki kötü şeyler daha çoktu. bu yüzden tatmin edici bir şey değil. Öncelikle hedefimize ulaşmış bulunuyoruz, lig çıktık. Her zaman öğrenen, gelişen bir takım olduğumuzu söylüyorum. Bu tür durumlarda bazen ileri, bazen geri gidişler oldu. Beraberliği son anlarda aldığımıza seviniyorum. Kaybetseydik geriye gitmiş olurduk." dedi.

"Bireysel hatalar yaptık"

Takımdaki eksik oyunculara değinen Kuntz, "Takımın mantalitesini bir noktada beğendim çünkü her geri düşüşümüzde, geri dönmeyi başardık. Futbol, ofansif ve defansif anlamda iyi oynanması gereken bir oyun. Defansif anlamda, bugün gerçekten iyi değildik. Hatalar yaptık ve bunlar gole sebebiyet verdi. Bireysel hatalar yaptık. Karşılaşmadan önce 3 savunmacımızı kaybettik. Olağandışı koşullarda oynanan bir karşılaşmaydı, bazen böyle olur. Üst seviyede oynayan 6 oyuncumuz da bizimle birlikte değildi. Herkesin dersler çıkarması gereken bir maç oldu. Bu maçın bir özetinin yapılması gerekir." sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.



