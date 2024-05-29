"Hocaefendi’nin bir gülüşüne, tüm malımı feda ederim!” diyen Mister tamer ilgili şok iddia! Locaefendi’nin Londra’daki eldiveni, Türkiye’deki hangi televizyonları fonluyor? Resmen şok olacaksınız

The Sunday Times'ın listesine göre, Londra'da yaşayan FETÖ kaçağı Akın İpek, İngiltere'nin en zenginleri arasında 79. sıraya yükseldi. Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, İpek'in servetinin bir yılda dört katına çıktığını belirttiği köşesinde, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Kral Charles'ın bile İpek'in gerisinde kaldığına vurgu yaptı. "Hocaefendi’nin bir gülüşüne, tüm malımı feda ederim!” diyen İpek’i kimin fonladığını sorgulayan Korkmaz, "Türkiye’deki hangi televizyonların arkasında, Mister İpek’in işlettiği fon var?" sorusunu sormayı da ihmal etmedi. İşte Korkmaz'ın dikkat çeken yazısı:

"The Sunday Times’ın geleneksel “Birleşik Krallığın En Zengin İnsanları” listesine göre Mister Akın İpek 79. sırada yer alıyor.

Londra’da yaşayan FETÖ’cü kaçak İpek, 2023’ün listesinde 280. sırada iken…

-2024’te, tam 201 sıra birden yükselerek 79’unculuğa terfi etmiş!

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-İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, listede ancak 245. sırada…

-Kral “Üçüncü Charles” bile 258. yahu!

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The Sunday Times’a göre…

Akın İpek ve ailesinin serveti, bir yılda 514 milyon sterlinden 2 milyar 185 milyon sterline yükselmiş…

-Yani, dörde katlanmış!

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“Hocaefendi’nin bir gülüşüne, tüm malımı feda ederim!” diyen Mister İpek’ten bahsediyoruz…

Yargıtay, 3. Ceza Dairesi 15 Nisan 2023 tarihinde İpek Ailesi’ne ait bütün şirketlere ve mal varlıklarına “el konulması” kararını onamıştı.

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Burada iki yaman sual akla geliyor:

1)Mister İpek’i kim fonluyor?

2) Türkiye’deki hangi televizyonların arkasında, Mister İpek’in işlettiği fon var?"