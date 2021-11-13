"Hobici"lerle "lobici"ler yüksek faizde buluştu

Geçtiğimiz yıllarda “Türk Sanayici ve İşadamları Derneği” olan isimlerini “Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği” olarak değiştiren TÜSİAD, adını değiştirse de zihniyetini değiştirmeyeceğini bir defa daha ortaya koydu. Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'den Elif Ergu Demiral'a konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, “Faiz düşürerek piyasanın canlanmayacağını artık anlamalıyız” sözleriyle faiz lobilerine hizmet ettiklerini gözler önüne serdi. Türkiye’nin önüne gelen fırsatları kaçırdığını ileri süren “patronlar kulübü”nün başındaki zat, “Her geçen gün enflasyon ile mücadelemiz zorlaşıyor. Faiz indirimi yapılsa dahi artık bu süreç istediğimiz ölçüde uzun vadeli kredi faizine yansımamakta. Bu da büyümenin sürdürülebilir olmadığını, kaynak ihtiyacı olduğunu ve o kaynağın maliyetli olduğunu gösteriyor. Günü kurtarmak değil uzun vadeye odaklanmak lazım." ifadelerini kullandı. Bir dönem hükümetler kurdurup hükümetler düşüren TÜSİAD’ın başkanı, faiz indirimlerinde aceleci davranıldığını da iddia ederek asıl niyetini açığa çıkardı.