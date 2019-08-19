0553 313 94 23

Hobi kursları ile en güzel eserler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) hobi kurslarında eğitimler devam ediyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:16
Hobi kursları ile en güzel eserler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) hobi kurslarında eğitimler devam ediyor.


65 yaş üstü yaşlıların yaşamlarını zenginleştirmek amacıyla oluşturulan hobi kursları ile renkli görüntüler ortaya çıkmaktadır. Ahşap Boyama, Resim ve Kur’an-ı Kerim derslerine katılan yaşlılar, yeni şeyler öğrenmenin yanında el emeği eserleri de ortaya çıkarmaktadırlar.


Sosyal Hizmetler Dairesinden yapılan açıklamada, “Her zaman eli öpülesi yaşlılarımızın yanında olarak onlara destek sağlıyoruz. Hobi kurslarımız sayesinde yaşlılarımız kendilerini geliştirerek çok güzel eserler ortaya çıkarmaktadırlar. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar Donatım Park içerisindeki YADEM binasını ziyaret edebilir veya 444 40 54 (3770-3774) arayabilirler. Son kayıt 15 Temmuz Pazartesidir” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı
    1. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Bakan..
    2. AK Parti’den görevden uzaklaştırmalara..
    3. Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın..
    4. Kan sulandırıcı yiyecekler nelerdir?..
    5. Yıldırım: “Devletle inatlaşılmaz”
    6. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
    7. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    8. Bu belirtiler kalp krizi habercisi..
    9. Hobi kursları ile en güzel eserler
    10. Serebral palsi hastası Yiğit Ali için..
    11. Küçükçekmece’de kaçak akaryakıt..
    12. Ehl-i Sünnet cemaatler Ümmet'in..
    13. İzmir'de orman yangını
    14. Hendek’te iki mahalleye asfalt
    15. Adapazarı’nda Temizlik İşleri için..
    16. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:
    17. Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5..
    18. İBB personeli denize düşen..
    19. Buruciye Uluslararası Açık Satranç..
    20. Vatan Partisi'nden kayyım açıklaması!
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!