Hobi bahçeleri düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu!

Hobi bahçeleri düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu!

Hobi bahçelerine yönelik düzenleme için yeni bir çerçeve hazırlanıyor. Tarım arazilerinin korunmasının hedeflendiği düzenlemede, amacı dışında kullanıma yönelik yaptırımlar artırılacak, kaçak villa tipi yapılar için yıkım süreci hızlandırılacak.

Hobi bahçelerine yönelik düzenleme için yeni bir çerçeve hazırlanıyor. Tarım arazilerinin korunmasının hedeflendiği düzenlemede, amacı dışında kullanıma yönelik yaptırımlar artırılacak, kaçak villa tipi yapılar için yıkım süreci hızlandırılacak.

Hobi bahçelerine yönelik tartışmalı düzenlemelerin ardından, yeni yönetmelik ve yasal çerçeve üzerinde çalışma başlatıldı. Buna göre, mülkiyet ve kullanım haklarının yasa ile yeniden tanımlanması, uygulamaya ilişkin ayrıntıların ise yönetmelikle belirlenmesi planlanıyor.

 

Kaçak villalar için süreç hızlanacak

Hazırlanan yeni çerçevede, özellikle tarım arazileri üzerine yapılan ve konut amaçlı kullanılan villa tipi yapılar için idari tedbirlerin artırılması öngörülüyor. Bu yapıların yıkımına ilişkin hukuki zeminin de mülkiyet düzenlemesini içeren yasa ile güçlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, tarım arazilerinin ortasına yapılan havuzlu villalar için yıkım uygulanacak. Bu kapsamda, yer altı sularının kirlenmesinin önüne geçilmesi de amaçlanıyor.

 

Tarımsal amaçlı yapılar kapsam dışında

Düzenlemede, yasalara uygun tarımsal amaçlı basit yapılar ile pandemi döneminde tarımsal arazilerin kenarına yapılan küçük yapılar için yaptırım öngörülmüyor. Yeni yaklaşımda, üretim amaçlı kullanım ile konutlaşma amaçlı kullanım arasında net ayrım yapılması planlanıyor.

 

Abonelik kısıtlaması teklifte kalacak

Meclis gündemindeki kanun teklifinde yer alan, tarım arazilerini amacı dışında kullananlara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmemesine ilişkin maddenin ise korunacağı belirtiliyor. Düzenlemenin, hem tarım arazilerinin korunması hem de plansız yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla hazırlandığı ifade ediliyor.

