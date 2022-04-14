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Ekonomi HMKÜ personel alımı yapacak
Ekonomi

HMKÜ personel alımı yapacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanla duyurulan pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 15:29:00 -
HMKÜ personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular; 14.04.2022 günden itibaren elektronik ortamda, Üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.

Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir. Karekodlu veya barkodlu belgelerin kontrolünün sağlanabilmesi için manyetik ortamdaki örneği veya ilk çıktı örneği (çıktıların fotokopisi okunmamaktadır) taranarak yüklenecektir.

Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan, eksik ve/veya hatalı başvurular dikkate alınmayacağından, adayların başvuru sayfasındaki uyarıları dikkatlice incelemesi gerekmektedir. Eksik ve/veya hatalı başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

Yerleştirme işlemlerinde, 2020/KPSS puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) web adresinde ilan edilecektir.

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