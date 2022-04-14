HMKÜ personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular; 14.04.2022 günden itibaren elektronik ortamda, Üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.

Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir. Karekodlu veya barkodlu belgelerin kontrolünün sağlanabilmesi için manyetik ortamdaki örneği veya ilk çıktı örneği (çıktıların fotokopisi okunmamaktadır) taranarak yüklenecektir.

Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan, eksik ve/veya hatalı başvurular dikkate alınmayacağından, adayların başvuru sayfasındaki uyarıları dikkatlice incelemesi gerekmektedir. Eksik ve/veya hatalı başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

Yerleştirme işlemlerinde, 2020/KPSS puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) web adresinde ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız