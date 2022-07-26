HKP'den haddi aşan adım! Halil Konakcı Hoca hakkında suç duyurusunda bulundular

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Halil Konakcı Hoca, İslam ve ahlak vurgusu yaptığı sohbeti sebebi ile feministlerin ve laikçilerin hedefi haline geldi.

Konakcı Hoca, sokaklarda hızla artış gösteren ve ahlaki hassasiyeti olan kişileri rahatsız eden çıplaklık konusunda açıklamalarda bulundu. "100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden?" diye soran Konakcı Hoca, "Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin." ifadelerini kullandı.

HKP'den laiklik çıkışı!

Feministlerin hedefi haline gelen Halil Konakcı hoca hakkında linç kampanyası başlatıldı.

Halkın Kurtuluşu Partisi de Konakcı Hoca'yı hedef alarak, "laikliğe aykırı konuşma yaptığı" gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.