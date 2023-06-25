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Gündem HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut'tan skandal sözler
Gündem

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut'tan skandal sözler

Yeniakit Publisher
2023-06-25 00:47:00 -

Katıldığı televizyon programında açıklamada bulunan HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, 'İlahiyat ve imam hatiplerde Muaviye Taliban İslamını öğretiyorlar.' dedi.

İslam'a olan düşmanlığı ile bilinen HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, katıldığı programda saçma sapan açıklamalarda bulundu.

Ankut, "Tarikatların cemaatlerin alabildiğine önü açıldı. Her okula birer imam atanması, öğretmenleri denetler hale gelecekler. Muaviye, yezid ve Taliban İslam'ı anlatılıyor. Bunlar din derebeyliği. Bunlar 1950'ye kadar yer altında yaşadı. 1950'den sonra açığa çıktı. MİT filan bunların eline geçti. Laik Cumhuriyeti çökertip bütün kurumlarını yıktılar." dedi.

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