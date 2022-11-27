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Siyaset HKP Erdoğan düşmanlığının sebebini açıkladı! "Şeriat bizim için tehdittir"
Siyaset

HKP Erdoğan düşmanlığının sebebini açıkladı! "Şeriat bizim için tehdittir"

Gündeme ilişkin açıklamada bulunan Halkın Kurtuluş Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığının sebebini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 23:59:00 - 2022-11-28 00:44:16
HKP Erdoğan düşmanlığının sebebini açıkladı! "Şeriat bizim için tehdittir"

 Yeniakit.com.tr 

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), gündeme ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

HKP'nin açıklamasının satır arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nefretinin sebebi yer aldı.

Açıklamada, "Şeriat bizim için tehdittir. Burayı Şeriat’ın Ortaçağı'na döndürmek isteyenlere izin vermeyeceğiz." denildi.

Şeriata izin vermeyeceklerini açıklayan HKP, cümleyi de, "Erdoğan’ın karşısında duracağız." sözleri ile tamamladı.

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