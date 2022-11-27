HKP Erdoğan düşmanlığının sebebini açıkladı! "Şeriat bizim için tehdittir"
Gündeme ilişkin açıklamada bulunan Halkın Kurtuluş Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığının sebebini ortaya koydu.
Yeniakit.com.tr
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), gündeme ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.
HKP'nin açıklamasının satır arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nefretinin sebebi yer aldı.
Açıklamada, "Şeriat bizim için tehdittir. Burayı Şeriat’ın Ortaçağı'na döndürmek isteyenlere izin vermeyeceğiz." denildi.
Şeriata izin vermeyeceklerini açıklayan HKP, cümleyi de, "Erdoğan’ın karşısında duracağız." sözleri ile tamamladı.