H.K.G.'nin davasında sonuç açıklandı! Mağdurlara ceza yağdı
İstanbul Anadolu Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel Hoca, eşi Kadir İstekli ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında kararını açıkladı.
Baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, Kadir İstekli 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel de 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Fatıma Gümüşel hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
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