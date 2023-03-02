Hizmetten bi haber İmamoğlu'ndan iddialı çıkış: Benim kadar yüksek performanslı bir belediye başkanı son zamanlarda yok

Göreve geldiği günden bu yana hizmet yerine pr ve algı çalışmasına imza atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şovlarına devam ediyor.

Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un moderatörlüğünde Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve gazeteci Faruk Aksoy'un sorularını yanıtladı.

BENİM KADAR YÜKSEK PERFORMANSLI BİR BELEDİYE BAŞKANI SON ZAMANLARDA YOK

İstanbul'a misafir olarak arada gelip giden İmamoğlu kendisini överek şu trajikomik açıklamayı yaptı:

İstanbul'un her semtinde, her sokağında, dün Bağcılar'daydım, yarın Adalar'a gideceğim, bir sonraki gün Beykoz, daha sonra Üsküdar'a gideceğim. 4 yıla yaklaşan zaman dilimi içerisinde sokakları adımlamak konusunda benim kadar yüksek performanslı bir belediye başkanı son zamanlarda yok. Dolayısıyla teveccüh görüyorum. Bunu İstanbul'da sorguluyoruz. Yüksek oranda kabul görüyoruz. Artık biz İstanbul'da yüzde 60'lara yaklaşan desteği, onayı, kabulü yakalamış durumdayız. Bugün geldiğimiz noktayı İstanbul bazında çok başarılı, Türkiye nezdinde elde ettiği kabul, hoşgörü ve sahiplenmeyi çok başarılı buluyoruz.

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CEVAP VERMEYİ DOĞRU BULMUYORUM

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusuna da değinen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben şunu söyledim, görevimin başındayım. İBB Belediye Başkanıyım, gündemim bu, hakkını vermek istiyorum. Hatta daha ileri gittim, her CHP'nin takdiri, onayı kendi genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Ne yaptığımı biliyorum. Beni yıpratmak için hamleler olmuştur. Neler yaşadık, hepimiz biliyoruz. Bugün CHP kendi adayını belirlemiyor, 6'lı masa adayını belirliyor. Şu anki ortamda bahsedilen mevzulara cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Partim adına, ülkem adına, milletim adına düşünüyorum bunları. Bugünkü psikolojide benim milletim adına, 16 milyon hemşehrim adına, 10 ilde kaybettiğimiz insanımız adına görevim gereği öncelikli düşünmem gereken hatlarım olduğundan inanın bunlara cevap vermeyi uygun bulmuyorum.