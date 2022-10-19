Hizmete para yok filoya para çok

Yerel seçimler öncesi ‘bin 717 hizmet fazlası araç var’ yalanıyla geçmiş yönetime yönelik iftira kampanyası yürüten ve hizmet araçlarını Yenikapı’da sergileyerek algı operasyonuna soyunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, araç kiralamaya doyamadı. Aralarında İSPARK, KİPTAŞ, BELTUR, İGDAŞ, İSPER, Halk Ekmek, AĞAÇ A.Ş. ve İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’nin de olduğu İmamoğlu’na bağlı İBB iştiraklerinin 2022 yılı içerisinde düzenledikleri çok sayıda ihaleyle yaklaşık 170 milyon TL tutarında araç kiraladığı ortaya çıktı.

Kiralık araç sevdası bitmiyor

Seçimden önce “Büyükşehirde araç israfı var” diyerek algı yürüten, göreve geldikten sonra aralarında aşevi kamyonları, evde bakım araçları, sokak hayvanları bakım araçları, zabıta ve akıllı mini araçların da olduğu hizmet araçlarını Yenikapı’da sergileyip şova yeltenen İmamoğlu’nun kiralık araç sevdası bitmiyor. İstanbul’un üzerine karabasan gibi çöken İmamoğlu işe aldığı yandaş personelin ayağını yerden kesmek için peşi sıra araç kiralama ihaleleri düzenliyor. 2022 yılı içerinde düzenlenen ve CHP’li İmamoğlu’nun kurduğu saltanat düzenini ve savurganlığın gözler önüne seren o ihalelerden bazıları şöyle: İBB iştiraki İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen 2022/636171 kayıt numaralı, 01.09.2022 tarihli “Sürücüsüz Kiralık Hizmet Aracı ihalesinde, 12 aylık kiralama için belediye kasasından 22 milyon 320 bin TL ödeme yapıldı. Yaklaşık maliyetin 22 milyon 392 bin 925 lira 32 kuruş olarak hesaplandığı ihalede yalnızca 20 bin 160 TL 925 kuruşluk sembolik bir indirim yapılması soru işaretlerine neden oldu.

Personel A.Ş.'ye 13 milyonluk kiralama

İmamoğlu sorumluluğundaki İBB iştiraklerinden İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş., 09.09.2022 tarihinde gerçekleştirdiği 2022/784668 3-KAP numaralı ‘Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” ihalesi ile 12 aylık süre için 13 milyon 398 bin liralık araç kiralaması yaptı.

Yandaş kadrolaşma ile gündemden düşmeyen iştirak şirketi İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ise 06.06.2022 tarihinde, salgın bahanesiyle işletilen 21 B maddesi kapmasında yapılan 3 ay süreli 2022/509296 kayıt numaralı ‘Sürücüsüz Araç Kiralama’ ihalesine toplamda 89 milyon 883 bin 300 TL’lik astronomik bir kaynak aktardı. Sürekli arıza veren otobüs ve metrobüsler sebebiyle zor günler geçiren İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü de 2022/425546 kayıt numaralı, 31.05.2022 tarihli ihaleyle 2022 yılında 19 milyon 200 bin TL’lik ‘Yol Yardım –Çekici ve Kurtarıcı Araç’ kiralaması hizmeti aldı.

Sıfır maliyete rağmen CHP’li yönetimle birlikte üst üste zarar açıklayan İBB iştiraki İSPARK, 20.04.2022 tarihli ve 12 ay süreli Araç Kiralama Hizmet Alımı’ ihalesine 8 milyon 299 bin 440 TL harcadı. İSPARK, 15.08.2022 tarihinde de 432.000 liralık araç kiraladı. İstanbul Şehir Hatları A.Ş. ise 2022/494408 kayıt numaralı 18.07.2022 tarihli ‘Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti’ ihalesine toplamda 6 milyon 160 bin 200 lira aktardı. İstanbul Konut İmar Plan ve Turizm (KİPTAŞ) A.Ş.’nin düzenlediği 2022/6585 kayıt numaralı, 03.02.2022 tarihli ‘12 Ay Süreli Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi’ ihalesinin yaklaşık maliyeti 3 milyon 150 bin TL olarak hesaplanmasına rağmen, ihale 630 bin lira fazla ödenerek 3 milyon 780 liraya Baki Otomotiv şirketine paslandı.

Salgın bahane ihaleler şahane

İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’nin yaptığı 2022/304658 kayıt numaralı, 31.03.2022 tarihli ‘Sürücüsüz Araç Kiralama İhalesi’ne 1 milyon 193 bin 700 TL ödendi. İBB şirketi İstanbul İmar İnşaat A.Ş.’nin 15.04.2022 tarihinde, 2002/315570 kayıt numarasıyla yaptığı ‘12 Aylık Şoförsüz Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi’ ihalesi ise 666 bin TL’ye mal edildi. Salgın bahane edilerek 21 B maddesinin işletildiği ve yaklaşık maliyetinin 1.239.316,67 TL olarak belirlendiği adrese teslim ihalede 45 bin 616 lira 67 kuruşluk göstermelik bir indirim yapıldı. 2018 yılına kadar hiç zarar etmeyen BELTUR A.Ş.’nin düzenlediği 2022/30755 e-KAP nolu, 14 Şubat 2022 tarihli ‘Sürücüsüz Binek ve Ticari Araç Kiralama Hizmet Alımı’ ihalesinde de iki farklı firmaya toplamda 801.000 TL ödedi. İflasın eşiğindeki BELTUR’un, 26.09.2022’de yaptığı 2022/839812 kayıt numaralı ihalenin sonucu ise henüz yayımlamadı.