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Gündem Hizmete bak hele! CHP işi sanat, alay konusu oldu
Gündem

Hizmete bak hele! CHP işi sanat, alay konusu oldu

İş bilmez CHP’li Kadıköy Belediyesi, sanat yapayım derken alay konusu oldu. Binlerce kişi tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 15:51:00 - 2021-05-20 15:52:17
Hizmete bak hele! CHP işi sanat, alay konusu oldu

Kadıköy Belediyesi tarafından ilçenin bazı noktalarında yapılan sözde sanat çalışmalar sosyal medyada alay konusu oldu.

CHP’li belediye tarafından Kadıköy’ün belirli noktalarına döşenen mozaikler vatandaşları çileden çıkardı.

Vatandaşlar yapılan çalışmaların mozaik sanatını yansıtmadığını ifade ettiler.

İşte sosyal medyada yazılan bazı yorumlar;

 

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