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Ekonomi Hizmet sağlayıcıların İYS'ye son kaydolma tarihleri ertelendi
Ekonomi

Hizmet sağlayıcıların İYS'ye son kaydolma tarihleri ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:36:36 -
Hizmet sağlayıcıların İYS'ye son kaydolma tarihleri ertelendi

ANKARA (AA) - Hizmet sağlayıcıların Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) son kaydolma ve mevcut onaylarını yükleme tarihleri ertelendi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcıların İYS'ye kaydolmaları ve ticari elektronik ileti onaylarını aktarmaları gereken son tarihin 1 Aralık olarak belirlendiği anımsatıldı.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının günlük hayattaki olumsuz etkilerinin devam ettiği ve iş süreçlerinde bazı aksamalar yaşanmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, hizmet sağlayıcısı farklı sektörlerde bulunan işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından İYS'ye ilişkin tarihlerin ertelenmesi talepleri Bakanlığımıza iletilmiştir. Bakanlığımızca bu talepler dikkate alınarak işletmelerimizi mağdur etmemek amacıyla hizmet sağlayıcıların İYS'ye kaydolma ve onay yükleme tarihi ertelenmiştir. Buna göre, 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020 tarihine, bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Şubat 2021 tarihine, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 2021 tarihine, bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021 tarihine ertelenmiştir."

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