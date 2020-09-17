Hizmet ihracatını arttıracak önemli bir adım atılıyor! Milyonlarca yazılımcı yetiştirilecek

Dünyayı kasıp kavuran Corona virüsünün (Covid-19) ürün ve hizmet ticaretini sanal ortama taşıması irili ufaklı şirketleri programcı, yazılımcı, kodlamacı, veri analisti, sistem mühendisi, sosyal medya danışmanı aramaya itiyor. Kariyer planlarını yeniden belirlemek zorunda kalan gençler ise yazılım ve donanım eğitimi almak için yarışıyor.

Talep yoğun

Bu yarış hükümetinden dikkatinden kaçmıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘1 Milyon Yazılımcı’ eğitim programı başarılı şekilde devam ediyor. 2020-2023 dönemini kapsayan programa ilgi yoğun. Bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere “Yazılım sektörünün yıldızının parladığını bilin. Yazılım ve kodlama eğitimi alın ve şirketler tarafından aranan eleman olun “ çağrısı yapmasının da payı büyük.

Videolara erişim kolay

Startup’lara yenilerini eklemeye, hizmet ihracatını yukarı taşımaya yönelik ‘1 Milyon Yazılımcı’ projesi çerçevesinde algoritma, büyük veri ve oyun programlama dâhil pek çok konuda eğitim veriliyor. Sunumlar ile videolara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi Eğitim Portalı’ndan ulaşılabiliyor. Portalda 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim videosuna yer veriliyor. Mobil operatörler de yazılımcı yetiştirmekte kararlı. İletişim şirketi Turkcell, ‘Geleceği Yazanlar’ projesiyle öne çıkıyor. Proje çerçevesinde yazılımcı adaylarına bin 600 sayfa doküman, örnek uygulamalar ve eğitim videoları sunuluyor. Beğeni toplayan çalışmalar vitrine çıkarılıyor. Türk Telekom ise ‘Start’ programıyla iddialı. Programla gençlerin yazılım üretmelerinin ve sergilemelerinin yolu açılıyor.

STK’lar aktif

Sivil toplum kuruluşları (STK), yazılım istihdamını arttırmaya aday. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Teknolojide Kadın Derneği‘nce devreye alınan ‘Genç Dönüşüm’ projesiyle bilişimcilere çevirim içi eğitimlerle yazılım üretim yöntemlerini öğretmek amaçlanıyor. Teorik ve pratik eğitimlere yer verilecek 4 aylık projeden 150 genç yararlanıyor.

Üniversiteler de ön planda

Devlet ve vakıf üniversiteleri ise yazılım mühendisliği programlarıyla adlarından söz ettiriyor. Fırat Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi’nce açılan birinci ve ikinci öğretim programlarını her sene binlerce öğrenci tercih ediyor. Altınbaş Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi’nin burslu ve burssuz programları da rağbet görüyor.

Gençlere umut oluyorlar

Bu arada gerek İstanbul Teknik Üniversitesi gerek Yıldız Teknik Üniversitesi gerek Marmara Üniversitesi gerek Hacettepe Üniversitesi gerek Gazi Üniversitesi gerekse Selçuk Üniversitesi açtıkları yazılım ve kodlama kurslarıyla binlerce gence umut oluyorlar.

Cv havuzu oluşturulacak

Öğrencileri ‘1 Milyon Yazılımcı’ programından faydalanmaya davet eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, her platformda şu ifadeleri kullanıyor: “Projemize başvurup pratik ve teorik eğitim alan arkadaşlarımıza algoritma, büyük veri ile oyun programlama dahil pek çok konuyu öğreteceğiz. Arkadaşlarımızın başarı dereceleri, CV’lerine eklenecek. Bu CV’ler tüm firmaların erişimine açık bir havuzda duracak. Yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitimlerini tamamlayan arkadaşlarımız; siber güvenlik, web tasarımı, yardım masası ile yazılım geliştirme alanlarında uzman olacak ve pek çok alanda istihdam edilecek.”