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Hizmet ihracatında başarıya doymuyorlar

Hizmet ihracatında önemli başarılara imza atan Pegasus Hava Yolları ile Medical Park, Türkiye’nin 500 Büyük İhracatçısı Ödül Töreni’ne de damga vurdu.

23 Aralık 2018 Pazar 09:53
Hizmet ihracatında başarıya doymuyorlar

Ülkemizin dev şirketlerinden Pegasus Hava Yolları ile Medical Park hizmet ihracatında önemli başarılara imza atıyor. Söz konusu şirketler, başarılı grafikleriyle Türkiye’nin 500 Büyük İhracatçısı Ödül Töreni’ne de damga vurdu. Türkiye genelinde ve kendi sektöründe en çok ihracat yapan üçüncü şirket olan Pegasus Hava Yolları adına Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

209,2 milyonluk gelir

Sağlık hizmetleri ihracatında ikinci olan Medical Park’ın ödülü MLP Care Uluslararası Hasta Merkezi Direktörü Murat Ercan’a verildi. Uluslararası hastalarını Türkiye genelindeki 27 şubesinde ağırlayan grup, 2017 yılında dünyanın farklı noktalarından gelen 50 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sundu; karşılığında 209 milyon 233 bin 609 lira gelir elde etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 09:53
  1. Pegasus Hava Yolları
  2. Medical Park
  3. Türkiye’nin 500 Büyük İhracatçısı Ödül Töreni
  4. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Sağlık hizmetleri
  7. MLP Care Uluslararası Hasta Merkezi Direktörü Murat Ercan

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