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Hizmet ihracatçıları ödüllendirildi

Dün gerçekleşen Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde 17 farklı kategoride ilk 3’e giren firmaların temsilcilerine ve Türkiye geneli ilk 10 hizmet ihracatçısına ödülleri verildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 10:05
Hizmet ihracatçıları ödüllendirildi

Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni’ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mercedes Benz Türkiye Başkanı Süer Sülün’e ödülünü verdi. Törene, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da katıldı.

Ödül töreni kapsamında 17 farklı kategoride ilk 3’e giren firmaların temsilcilerine ve Türkiye geneli ilk 10 hizmet ihracatçısına ödülleri verildi. Hizmet İhracatında ilk 10 sırayı alan kuruluşlar, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Güneş Ekspres Havacılık AŞ (SunExpress), Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ, Ekol Lojistik AŞ, Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret AŞ, Tav Havalimanları Holding AŞ, Rönesans Holding AŞ, Netlog Lojistik Hizmetleri AŞ, Odeon Turizm İşletmeciliği AŞ ve Atlasjet Havacılık AŞ diye sıralandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 10:05
  1. Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  4. Mercedes Benz Türkiye Başkanı Süer Sülün
  5. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
  6. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı
  7. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı
  8. Güneş Ekspres Havacılık AŞ (SunExpress)
  9. Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ
  10. Ekol Lojistik AŞ
  11. Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret AŞ
  12. Tav Havalimanları Holding AŞ
  13. Rönesans Holding AŞ
  14. Netlog Lojistik Hizmetleri AŞ
  15. Odeon Turizm İşletmeciliği AŞ
  16. Atlasjet Havacılık AŞ

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