Hizmet için siyaset yapıyoruz

Sinop’ta konuşan Karaismailoğlu, “Yeni inşa ettiğimiz yollarla çok daha rahat, hızlı ve konforlu seyahat ediliyor. Bunun yanında hayata geçirdiğimiz yatırımlar sayesinde yol güvenliği artarken, ölümlü trafik kazalarında ciddi azalmalar kaydettik. Halkımızın ihtiyacı neyi gerektiriyorsa oraya yatırımı ulaştırırız” ifadelerini de kullandı. Geçen yaz Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta afetler yaşandığını da anımsatan Karaismailoğlu, “Devlet olarak bölgeye intikal edip gerekli önlemleri aldık” hatırlatmasında bulundu.

Serzenişler tarih oldu

Milletle omuz omuza verdikleri sürece üstesinden gelemeyecekleri bir felâket bulunmadığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları dile getirdi: “Yaptığımız çalışmalarla Sinop ve Kastamonu’da selin izlerini mümkün olan en kısa sürede sildik. Çatalzeytin Köprüsü’nü 52 günde, Ayancık Terminal Köprüsü’nü de 80 günde tamamladık. Boyabat-Ayancık arası dahil bölgemizde selden etkilenen tüm yollarımızı, köprülerimizi en hızlı şekilde kullanıma açtık. Şükür ki ‘Nerede bu devlet’ serzenişleri tarih oldu.”