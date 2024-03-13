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Gündem Hizmet ediyormuşuz gibi yap panpa! CHP’li Zeydan Karalar'ın afişinde büyük oyun...
Gündem

Hizmet ediyormuşuz gibi yap panpa! CHP’li Zeydan Karalar'ın afişinde büyük oyun...

Yeniakit Publisher
2024-03-13 16:40:00 - 2024-03-13 16:48:57

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın afiş oyunu sosyal medyada ifşa oldu.

Seçimlere sayılı günler kala ellerinde sunacak hizmetleri olmayan CHP'li belediyeler, vatandaşa yönelik algı oyunlarına başladı.

4 yıldır başkanlık koltuğunda oturan CHP'li Zeydan Karalar, Adanalıları hazırladığı afişlerle kandırıyor.

Karalar'ın hazırladığı pankartta, "Adana tarihinin en büyük yol yatırımı" ifadesi kullanılırken, büyük puntolarla yazılmış "3 milyon ton asfalt" yazısı da bulunuyor.

Ancak pankartta oynanan oyun ise görenleri hayrete düşürüyor.


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Büyük puntoyla yazılmış iki cümlenin arasına, küçük puntolarla "hedef" yazılan pankartla, vatandaşlara, Adana'ya 3 milyon ton asfalt döküldüğü algısı oluşturuluyor.

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