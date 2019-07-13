Hızlıca kilo verdiren "elma-yoğurt" kürü

Ara öğünlerinizde tüketeceğiniz yoğurt kürüyle kolayca zayıflayabilirsiniz.Bu diyet probiyotik ve lif ağırlıklı olduğu için, bağırsaklarda rahatlama sağlar.

Kolayca hazırlanabilecek bu kür için özellikle lif yönünden daha zengin olan yeşil elma ve en az beş yemek kaşığı doğal ev yoğurdu gereklidir.

Elma yoğurt diyeti nasıl yapılır?

2 elmayı dilimleyip için çekirdeklerini çıkardıktan sonra kabuklarıyla birlikte 1 litre suda 10 dakika boyunca kaynatın. Haşlanan elma dilimlerini mutfak robotundan ya da rendeden geçirin.

Hazırladığınız elmayı buzdolabında saklayabilirsiniz.

Her öğünde 2 yemek kaşığı elma, 5 yemek kaşığı yoğurdu karıştırarak bir kase kür hazırlamalısınız.

Sadece elma tüketimi oldukça faydalıdır. Ayrıca yoğurdun kemik gelişimine faydası herkes tarafından bilinmektedir. Diyet esnasında zarar görebilecek olan kemikleri koruyucu etkisi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde faydası vardır. Fazlasıyla tok tutucu özelliğe sahip bu diyetle kolayca kilo vermeniz ve bütün besin değerlerini almanız mümkün.

Kendinize uygun olarak, diğer günleri de, bu listeye göre uygulayabilirsiniz.

Kahvaltı; 1 bardak çay ya da kahve, 5-6 tane zeytin, bir dilim yağsız peynir, bir dilim ekmek, bir kase yoğurt elma karışımı

Öğle; Sebzeli ve zeytinyağlı yemek, pilav ya da makarna, 1 kase yoğurt elma karışımı

Ara Öğün: 3 yemek kaşığı elma yoğurt kürü

Akşam; Etli yemek (balık, tavuk, kırmızı et), 1 kase yoğurt

Ek olarak doğal yağlardan yararlaanabilmek için; ceviz, kaju, avokado, badem tüketebilirsiniz. Şeker tüketimi konusunda sorun yaşıyorsanız da tarçın kullanmanızda fayda var.