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Ekonomi Hızlı yükseliş sonrası sert düşüş!
Ekonomi

Hızlı yükseliş sonrası sert düşüş!

Gümüş fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin ardından düşüş trendi başladı. Gümüş, son 3 günde Türk lirası bazında yüzde 12'ye yakın kayıp yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 09:57:00 -
Hızlı yükseliş sonrası sert düşüş!

Tüm dünyayı etkisi altına alan finans piyasalarını manipüle eden Reddit’teki oluşum Gamestop hissesi ve Dogecoin’den sonra gümüşte de ortaya çıktı. Gümüş fiyatlarını uzun yıllar sonra yeniden 30 doların üzerine taşıyan grup kısa sürede satışa geçti. Hafta başında başlayan yükseliş yerini kayıplara bıraktı.

28 Ocak’ta gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareket 25.2 dolar seviyesinden başladı. Başladı. 1 Şubat’ta ise uzun yıllardır görmediği seviye olan 30.07 dolara yükselen gümüş bu tarihten sonra düşmeye başladı. 3 günde gümüşün onsu yüzde 12’nin üzerinde kayıp yaşadı. Türk lirası olarak da 1 Şubat’ta 7 lira seviyesini gören gümüş şu sıralar 6.18 lira seviyesinde bulunuyor. Türk Lirası bazında da gümüşteki kayıp yüzde 11.7 oldu.

Neler yaşanmıştı?

Reddit’teki oluşum Gamestop hissesinde açığa satış yapan Melvin Capital adlı fonun planlarını bozarak alım yapma tarafına geçti. Bununla birlikte 15 dolar seviyesindeki Gamestop hisseleri 400 doları aşan fiyatlara ulaştı. Açığa satış yapan Melvin Capital ise ödünç aldığı hisseleri yerine koymakta zorlandı ve milyarlarca dolar zarar yaptı. Sonrasında ise iş adamı Elon Musk’un Reddit’teki oluşuma desteği de gün yüzüne çıkınca kripto para piyasasında da hareketler yaşanmaya başladı. Dogecoin adlı kripto para yüzde 800 civarında yükseliş yaşadı.

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