  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hızlı tren şantiyesinde gaz zehirlenmesi
Yaşam

Hızlı tren şantiyesinde gaz zehirlenmesi

Yeniakit Publisher
2023-07-31 12:20:00 -

Manisa'da hızlı tren şantiyesinde gaz zehirlenmesi yaşandı. Yapılan açıklamada 2 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devam eden hızlı tren projesinin şantiye alanında gaz sızıntısından etkilenen 2 işçiden haber alınamıyor. Ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

İzmir-Ankara Hızlı Tren projesinin Alaşehir ilçesi bölümündeki şantiyede, gaz zehirlenmesi meydana geldi. İddiaya göre, şantiye alanındaki tünelde çalışan 4 işçi, tünel içerisinde araçla seyir halindeyken gaz sızıntısına maruz kaldı. Geri dönmek isterken araç, tünel içindeki balçığa saplandı. İşçilerden 2'si araçtan inerek kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken, diğer 2 işçi aracın bulunduğu yerde mahsur kaldı. Bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte itfaiye, AFAD ve Soma'daki maden işçilerinden oluşan bir ekip sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Soğanı sakın böyle saklamayın!
Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Soğanı sakın böyle saklamayın!

Kadın - Aile

Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Soğanı sakın böyle saklamayın!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Bu da yatırımlık değil içmelik altın
Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Bu da yatırımlık değil içmelik altın

Yaşam

Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Bu da yatırımlık değil içmelik altın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23