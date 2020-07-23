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Teknoloji

Hızlı şarj aletlerinde güvenlik açığı tespit edildi

Çinli bir araştırma ekibi, hızlı şarj aletlerini hedef alan yeni bir saldırı yöntemi keşfettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 03:46:00 -
Hızlı şarj aletlerinde güvenlik açığı tespit edildi

Tencent Xuanwu Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, hızlı şarj aletlerini hedef alan yeni bir saldırı yöntemi keşfettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, hızlı şarj aletlerinin 'BadPower' isimli bir saldırıya maruz kalabileceği ve bu saldırının şarj aletinde yer alan yazılımı değiştirerek kendisine bağlanacak herhangi bir akıllı cihaza büyük zararlar verebileceği belirtildi.

Çin'de satılan 234 farklı hızlı şarj aleti modelinden 35'i üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştiren araştırmacılar, toplamda 18 modelin yazılım güncelleme mekanizmasına sahip olmadığı ve BadPower saldırısına karşı savunmasız olduğu sonucuna vardı.

Araştırmacılar, 'BadPower' isimli bu saldırının hızlı şarj aletlerini rahatlıkla hedef alabildiği ve böylece bu şarj aletlerinin kullanıldığı cihazların aşırı ısınmasına, duman çıkarmasına ve alev almasına yol açabileceğini kaydetti.

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