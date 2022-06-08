Hızlı kilo verme: 1 ayda 20 kilo verdiren diyet

Bu formül, çia tohumu ve limondan oluşuyor ve çeşitli temel vitaminleri almanızı sağlıyor.

Malzemeler

1 bardak limon suyu

Yarım bardak su

1 yemek kaşığı çia tohumu

1 yemek kaşığı doğal nektar (doğal meyve suyu)

Hazırlanış

Çia tohumlarını yarım bardak suya ekleyin ve 1 saat şişmeye bırakın, ardından diğer malzemeleri de ekleyerek blenderda karıştırın.

Her sabah boş mideye bu karışımı için ve sonuçlar karşısında şaşırmaya hazır olun. Çia tohumlarının içerdiği lif sindirim sisteminizi düzenleyerek sizi tok tutacak.

Limon suyu bildiğiniz gibi bir yağ yakıcıdır ve nerdeyse kalorisizdir ve aynı çia tohumları gibi sizi tok tutar. Tek yapmanız gereken yediklerinize biraz da olsa dikkat etmek ve bir ay içerisinde bütün emeklerinizin karşılığını alacaksınız.

Chia tohumunun faydaları

Bağırsakları temizliyor, detoks özelliği taşıyor. Yine içerdiği lifler sayesinde kilo kontrolünü sağlıyor, zayıflamaya yardımcı oluyor. Enerji vererek tatlı krizlerini engelliyor, sıvı içerisinde şişebilen ve jelleşen bir tohum türü olduğundan uzun süre tok tutarak kilo vermenizi sağlıyor.