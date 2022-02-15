Hızlı kilo verdiren lifli gıdalar! Yedikçe kilo verdiriyorlar

Lifli gıdaların faydaları, saymakla bitirilemez. Muhakkak tüketmek gerekir. Aynı zamanda lifli gıdalar doygunluk hissi vererek, kişiyi tok tutar. Bu açıdan lifli gıdalarla zayıflama, formuna dikkat eden kişiler açısından faydalı olur.

Kilo verdiren yemekler ile dengeli şekilde beslendiğinizde, kısa sürede metabolizmanızı aktif hale getirip fazla olan kilolardan kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Araştırmalara göre lifli gıdalar daha hızlı kilo verdiriyor. Yaşam süresini de artıran lifli gıdalar birçok hastalığın da düşmanı.

Lifli gıdalar nedir?

Tam tahıllı undan yapılan ekmek, makarna ve kahvaltılık gevrekler.

Arpa, çavdar, yulaf ve bunlardan üretilen gıdalar.

Brokoli, mısır, karnabahar, havuç gibi sebzeler.

Elma, narenciye türü meyveler.

Bezelye, nohut, kuru fasulye gibi baklagiller.

Kuruyemişler ve tohumlar (chia tohumu gibi)

Lifli gıdaların faydaları

Kabızlığı azaltır. Bağırsak hareketlerini normalleştirir.

Kilo vermeye yardımcı olur. Yüksek lifli gıdalar tok tutar.

Araştırmalar ayrıca yüksek lifli bir diyetin kolorektal kanser riskini azalttığını bulmuştur. Bazı lifler kolonda fermente edilir.

Kolesterol seviyesini düşürür. Fasulye, yulaf ve keten tohumunda bulunan çözünür lif, düşük yoğunluklu lipoprotein veya "kötü" kolesterol seviyelerini düşürerek toplam kan kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Çalışmalar, yüksek lifli gıdaların, kan basıncını ve iltihabı azalttığını ortaya koyuyor.

Lifli gıdalar kalbe faydalıdır.

Kan şekeri seviyelerinin kontrolüne yardımcı olur. Diyabetli kişilerde, lif özellikle çözünür lif şeker emilimini yavaşlatabilir ve kan şekeri düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Yaşam süresini uzatır.

Lifli bir diyete nasıl başlanır?

-Hem sağlıklı olmak hem de kilo vermek istiyorsanız lifli diyete adım atın. Kahvaltıdaki ürünleri değiştirerek lifli beslenmeye adım atabilirsiniz.

-Kahvaltı için yüksek lifli bir kahvaltılık gevrek seçin. Adında "tam tahıl", "kepek" veya "lif" olan tahılları tercih edin. Tam tahıllı ekmek tüketebilirsiniz ya da yulaflı yoğurtla güne başlayabilirsiniz.

-Tüm tahılların en az yarısını tam tahıl olarak tüketin. Etikette ilk bileşen olarak tam buğday, tam buğday unu veya başka bir tam tahılın listelendiği ve porsiyonunda en az 2 gram diyet lifi bulunan ekmekleri tüketin.

-Keklere, keklere ve kurabiyelere ezilmiş kepek gevreği, işlenmemiş buğday kepeği veya pişmemiş yulaf ezmesi deneyebilirsiniz.

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