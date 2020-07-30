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Kadın - Aile

Hızlı kavurma nasıl yapılır?

Kolay et kavurma tarifi | Kurban bayramının gelmesiyle birlikte pek çok kişi “Et kavurma nasıl yapılır?” , “Dana eti kavurma tarifi” , “Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?” , “Kurban eti kavurma püf noktası” konularını araştırıyor. İşte, lezzetli et kavurma tarifi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:31:00 -
Hızlı kavurma nasıl yapılır?

Lezzetli et kavurma tarifi | Et kavurma hazırlamanın püf noktalarını bilmek son derece önemli. Doğru adımlarla lezzetli olduğu kadar lokum gibi kavurmalar hazırlayabilirsiniz. Et kavurmanın en önemli aşaması ise hiç kuşkusuz mühürleme işlemi. İşte, lezzetli et kavurma tarifi…

Hızlı kavurma nasıl yapılır?

Yumuşacık ve lezzetli bir et kavurma için mühürleme işlemine özen gösterilmeli. Mümkünse kurban eti serin bir yerde 2-3 saat dinlendirildikten sonra pişirilmeli.

Yumuşacık bir kavurma için tencereyi güzelce ısıtmanız gerekiyor. İyi ısınan bir tava ya da tencerede et daha güzel mühürlenecek ve hızlı pişecektir.

İç yağı, kuyruk yağı ya da tereyağını iyice ısınan tencereye koyun ve eritin.

Yağ eridikten sonra tencereye küçük küçük doğranan etler alınır.

Etler iyice karıştırıldıktan sonra tencerenin kapağı kapatılır.

Et kısık ateş tepişmeye bırakılır.

Etler ara ara kontrol edilerek pişirilir.

Et suyunu çektiyse ve pişmediyse az miktarda sıcak su ekleyebilirsiniz.

Son olarak pişen etlere tuz ve arzuya göre baharat eklenir. Ardından ocağın altı kapatılır.

Afiyet olsun.

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