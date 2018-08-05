Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı’na da değinen Kurum, “Planda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dair 41 madde bulunuyor. 100 gün içerisinde inşallah bunların bir kısmını tamamlayacağız, bir kısmına da başlayacağız” dedi.

HEDEFİMİZ İLK 10 EKONOMİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni yönetim sisteminin ülkenin kalkınmasına önemli katkı sunacağını belirterek, “Burada bize düşen yeni dönemde hızlı hareket etmek, hızlı karar almak, ülkemizi ve şehirlerimizi kalkındırmak. Bunu büyük şehirlere değil bütün Türkiye’ye yaymak” dedi.

Bayrağı en iyi yerlere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Kurum, “Ülkemizi ilk 10 ekonomi arasında sokmak için hızlı ilerlemek zorundayız. Üretimi ve istihdamı artırmak, işsizliği azaltmak zorundayız” şeklinde konuştu.

PLANI TAMAMLAYACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı’na da değinen Kurum, “Planda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dair 41 madde bulunuyor. 100 gün içerisinde inşallah bunların bir kısmını tamamlayacağız, bir kısmına da başlayacağız” diye konuştu.

TÜRKİYE FİNANS’TAN 203,9 MİLYON LİRA NET KÂR

Katılım bankası Türkiye Finans, yılın ilk yarısında 203 milyon 900 bin lira net kâr elde etti. Bankanın ikinci çeyrek net kârı da 113 milyon 500 bin lira olarak açıklandı. İkinci çeyrekte Türkiye Finans’ın toplam aktif büyüklüğü 42 milyar liraya, öz kaynakları ise 4 milyar 100 milyon liraya ulaştı. Toplanan fonlar 24 milyar 300 milyon lirayı, reel ekonomiye olan finansman desteği ise 28 milyar 600 milyon lirayı buldu.

Türkiye Finans Katılım Bankası Finans ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Mete Kanat, kârlılıklarını devam ettireceklerini belirterek, “Faizsiz bankacılık prensiplerinden ödün vermeden müşterilerimizin beklentilerini aşan ürün ve hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.