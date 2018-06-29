Hızlı girişe liderlik ediyor

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dijital dünyamız genişledikçe, güvenli ve sorunsuz oturum açma ihtiyacı daha da artıyor. Telekom operatörleri, sosyal ağ tabanlı modelin eksiklikleri daha belirgin hale geldikçe, dijital dünya vatandaşlarına doğrulanabilir ve güvenli bir oturum açma sağlayabilecek benzersiz bir pozisyona sahip oldular” dedi. Terzioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Hızlı Giriş ile kurumsal iş ortaklarımıza temel kimlik doğrulama hizmeti sunarken, son kullanıcılar için oturum açma deneyimini sorunsuz ve güvenli bir hale getiriyoruz. Ülkemizi GSMA’nın ticari sürdürülebilirlik kriterlerine ilk ulaşan ülke haline getiren bu önemli fırsata, Türkiye’deki ekosistemin ve kullanıcıların böylesine hızlı bir şekilde yanıt vermelerini görmek bize büyük gurur veriyor. Bu durum biraz da Turkcell’in bizi uygulama mağazalarında en iyi ikinci marka haline getiren çok sayıda dijital uygulama ve hizmete sahip olması sayesinde mümkün oldu.”

BÜYÜME HIZINI BELİRLEYEN ŞİRKET OLDU

“Mobil operatörler, dijital kimlik alanında önemli bir rol üstleniyor, kullanıcılara kendi verileri üzerinde kontrol sağlıyor ve tüketicilerin, işletmelerin ve devletlerin hem çevrimiçi, hem özel ve hem de güvenilir bir ortamda çevrimiçi hizmetlere erişebilmelerini sağlıyor” diyen GSMA Teknoloji Birimi Yöneticisi Alex Sinclair; “Turkcell, sürdürülebilir bir ticari hizmet sunan ilk şirket olma yolunda liderlik ediyor ve büyüme hızını belirliyor. Biz önümüzdeki süreçte müşterilerine benzeri hizmetleri sunan diğer mobil şebeke operatörlerini görmeyi umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

FARKLI ALANLARDA KULLANILIYOR

Turkcell, oldukça popüler olan gazete ve dergi uygulaması “Dergilik” ve müşteri hizmetleri uygulaması “Hesabım” dahil olmak üzere, tüm uygulama ve hizmetlerinde Hızlı Giriş’i kullanıyor.

Hızlı giriş teknolojisi, Turkcell’in müşteri hizmetleri portalı ve Fulltrip adlı seyahat sitesinde ve kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda da kullanılıyor.