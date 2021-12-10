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Sağlık Hızlı antijen testi ne? Hızlı antijen testi nasıl yapılıyor?
Sağlık

Hızlı antijen testi ne? Hızlı antijen testi nasıl yapılıyor?

Okullarda antijen testi mi yapılacak? Koronavirüs salgınıyla birlikte PCR testi kavramı sıkça duyulmaya başladı. Son olarak ise hızlı antijen testleri gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde hızlı antijen testleri üretildiğini duyurdu. Peki, hızlı antijen testini kim yapabilir?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:30:00 -
Hızlı antijen testi ne? Hızlı antijen testi nasıl yapılıyor?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda PCR testi yerine hızlı antijen testi yapmak istediklerini açıkladı. Bakan Özer, “Hızlı Antijen Kiti ürettik. Hızlı antijen kiti şu an Sağlık Bakanlığı’nda onay sürecinde. Onay sonrası öğretmenlerimize PCR yaptırmayacağız, ‘hızlı antijen kiti’ni kullanmayı planlıyoruz” dedi. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi ‘Hızlı antijen testi ne zaman nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Hızlı antijen testi ne? Hızlı antijen testi nasıl yapılıyor?

Anlık olarak hasta olup olmadığınızı belirleyen testlere antijen testi denir. COVID-19 Antijen testi için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamakla beraber, testin tüm bireyler tarafından uygulanması tavsiye ediliyor.

COVID-19 Antijen testi boğaz sürüntüsü yöntemi ile uygulanır, test sonuçları ise yaklaşık 15-20 dakikalık bir süre içerisinde çıkar. Eğer antijen testi pozitif çıkarsa hastaya antikor testi uygulanır. Antikor testi uygulanmasındaki amaç, hastanın vücudunun mevcut rahatsızlığa karşı bağışıklık düzeyini belirlemektir.

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