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Gündem Hızını alamayan araç dükkana daldı
Gündem

Hızını alamayan araç dükkana daldı

Kayseri'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken araçlardan biri dükkana girdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 04:20:00 -
Hızını alamayan araç dükkana daldı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri'de Karacaoğlu Mahallesi Doğuş Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen kazada, 38 FE 684 plakalı otomobil ile 38 US 911 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle otomobillerden birisi boş bir dükkana girdi. Kazada her iki otomobilde bulunan Harun Bilekci, Soner Can Özdemir, Metehan Özdemir, Ramazan Karataş, Halil Bilekci, Furkan Akkaya ve Volkan Özer yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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