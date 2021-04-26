  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hızını alamadı... Dev kamyon devrildi
Yerel

Hızını alamadı... Dev kamyon devrildi

İstanbul Sultangazi’de viraja hızlı giren hafriyat kamyonu yola devrildi. Kamyon sürücüsünün burnu bile kanamadan çıktığı kaza sonrası trafiğe kapanan yol havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 14:51:00 -

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Selçuklu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Veysel Çalayır yönetimindeki 34 ZN 0347 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza sonrası sürücünün burnu bile kanamazken, kamyonet dorsesindeki hafriyat yola devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası hafriyatların yola dökülmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kaza sonrası çalışmalar sürüyor.

Kaza nedeniyle devrilen hafriyat kamyonu sonrası kapatılan yol drone ile havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ramazan bayramında tam kapanma! Tarihler belli oldu
Gündem

Ramazan bayramında tam kapanma! Tarihler belli oldu

Ramazan ayında devam ettirilecek koronavirüs tedbirlerinin belirleneceği kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak kar..
Temel Kotil'den birilerini kıskandıracak açıklamalar
Teknoloji

Temel Kotil'den birilerini kıskandıracak açıklamalar

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin uçak, helikopter ve İHA/SİHA yapımında geldiği noktayı açıkladı. Kotil Milli Muharip U..
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden açıklaması: Zaman içinde cevap verilecek
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden açıklaması: Zaman içinde cevap verilecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını sözde 'Ermeni Soykırımı' olarak tanımlamasına ilişkin değerlendirmele..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay