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Dünya Hizbullah'tan katil İsrail'in askeri üslerine saldırı! Ortalık yangın yerine döndü
Dünya

Hizbullah'tan katil İsrail'in askeri üslerine saldırı! Ortalık yangın yerine döndü

Yeniakit Publisher
2024-08-10 22:57:00 -
Hizbullah'tan katil İsrail'in askeri üslerine saldırı! Ortalık yangın yerine döndü

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri üsse silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sonrası yangınlar çıktı.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.

'ASKERİ ÜSLERE DOĞRUDAN İSABET SAĞLANDI'

Açıklamada, İsrail güçlerinin toplandığı Mahfat Alon adlı karargah başta olmak üzere 4 askeri üsse saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda, subay ve askerlerin bulunduğu yerlerin hedef alınarak "doğrudan isabet" sağlandığı duyuruldu.

İSRAİL'İN 5 BÖLGESİNDE YANGINLAR ÇIKTI
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İsrail resmi televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine atılan füzelerin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından engellenmesi sırasında 5 noktada yangın çıktı.

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile ve Golan bölgelerinde çıkan yangınların itfaiye ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı aktarıldı.

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