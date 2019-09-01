0553 313 94 23

Hizbullah'tan İsrail'in gönderdiği İHA'ları düşürme tehdidi

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah:- "İsrail için Lübnan'da yeni bir dönem başladı. Artık istedikleri gibi Lübnan'ın hava sahasına İHA gönderemeyecekler, bu İHA'lar Hizbullah'ın seçtiği zaman ve mekanda düşürülecek"- "Nükleer, kimyasal ve uluslararası kanunlara göre yasaklanmış silahlar üreten bir ülkenin gelip de 'Lübnan'daki direnişin elinde hassas füzeler ya da hassas füze imalathaneleri var' deme hakkı yok. Üstelik bizim füze imalathanemiz yok. Bu, Netanyahu'nun Lübnan'a saldırmak için uydurduğu bir bahanedir"

01 Eylül 2019 Pazar 00:16
Hizbullah'tan İsrail'in gönderdiği İHA'ları düşürme tehdidi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in gönderdiği insansız hava araçlarını (İHA) düşüreceklerini söyledi.

Beyrut'un güney banliyösünde Hizbullah tarafından organize edilen bir etkinlik dolayısıyla yaptığı televizyon konuşmasında Nasrallah, "İsrail için Lübnan'da yeni bir dönem başladı. Artık istedikleri gibi Lübnan'ın hava sahasına İHA gönderemeyecekler, bu İHA'lar Hizbullah'ın seçtiği zaman ve mekanda düşürülecek." dedi.

Nasrallah, geçmişte İsrail'e sadece Şeba çiftliklerinde karşılık verildiğini ancak artık bu tür ihlallere tüm Lübnan'da cevap verileceğini ve İsrail'in gönderdiği İHA'ların tamamı olmasa da bazılarının düşürüleceğini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırabilmek ve halkını da bu konuda ikna edebilmek için Hizbullah'ın elinde "hassas füze" imalathaneleri olduğu bahanesini uydurduğunu ifade eden Nasrallah, "Nükleer, kimyasal ve uluslararası kanunlara göre yasaklanmış silahlar üreten bir ülkenin gelip de 'Lübnan'daki direnişin elinde hassas füzeler ya da hassas füze imalathaneleri var.' deme hakkı yok. Üstelik bizim füze imalathanemiz yok. Bu, Netanyahu'nun Lübnan'a saldırmak için uydurduğu bir bahanedir." diye konuştu.

Nasrallah, hassas füze imalathaneleri sahibi olduklarında bunu gururla açıklayacaklarını kaydetti.

- Ne olmuştu?

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevziler ise 26 Ağustos'ta gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen perşembe Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran ve Hizbullah'a ait hassas füze projesinin bir bölümünü ortaya çıkardıklarını ve söz konusu projeyi akamete uğratmakta kararlı olduklarını" dile getirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 00:16
  1. Genel Sekreteri Hasan Nasrallah
  2. İsrail
  3. Lübnan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadenizli balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi, denizden istavrit çıktı
    1. Karadenizli balıkçılar ‘Vira..
    2. Maçın ardından
    3. Başkan Yüksel, Muharrem Ayı’nın ilk..
    4. Maçın ardından
    5. Haydi rastgele
    6. ABD İdlib'de muhalifleri vurdu! Çok..
    7. Hasan Kartal: "Takımın mücadelesinden..
    8. Demokrat adaylar Müslüman zirvesinde
    9. Maçın ardından
    10. Karadenizli balıkçılar "vira..
    11. Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye..
    12. Maçın ardından
    13. TFF 1. Lig: Altay: 1 - Balıkesirspor: 0
    14. Hizbullah'tan İsrail'in gönderdiği..
    15. İtalya'da haftanın maçı Juventus'un
    16. TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 -..
    17. Hastaneden kaçtı, hastanede yakalandı
    18. Beşiktaş'ta puan kayıpları devam ediyor
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Eylül 2019
    20. Venezuela'dan Kolombiya'ya..
    21. Adam Stackhowiak üçüncü penaltısını..
    22. Rizespor ile Beşiktaş yenişemedi
    23. TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
    24. Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur..
    25. Pamukkale Rallisi tozu dumana kattı
    26. 'Kraliçe ve Johnson darbesi'ne öfke..
    27. ABD’nin İdlib’in kuzeyine düzenlediği..
    28. Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel..
    29. Futbol: TFF 1. Lig
    30. Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi
    Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri'de ürettiler
    Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri'de ürettiler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Bakan'dan kritik açıklama! Tarihi dönüşüm başlıyor
    Bakan'dan kritik açıklama! Tarihi dönüşüm başlıyor

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Mahkemeden emsal "tazminat" kararı
    Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Mahkemeden emsal "tazminat" kararı